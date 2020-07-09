UA、Adidas等主要品牌客戶受到疫情衝擊銷售衰退，導致出貨減少，撚、織、染一貫化作業平織布料廠得力（1464）6月營收4.83億元，年衰退近4成，而整個第二季的營收14.54億元，更創近5年來單季新低；得力指出，將加快垂直整合，積極進攻成衣產業。

得力董事會已在日前通過，將透過把旗下胚布廠福發實業股份，以每股13.7元的價位，出讓1429.3萬股，給引進新加盟的成衣團隊。

在國內平織布領域享有盛名得力，多年來一直是國際一線運動品牌大廠UA、愛迪達（Adidas）主要供應商，尤其UA占比更超過20%。得力同時也是快時尚龍頭Uniqlo主力供應商。

近年來，「一次購足、集中採購」漸成為全球服飾廠下單的趨勢，得力因此投資越南設廠進行規劃紡纖上中下游垂直整合。並與台南企業(1473)合資成立傑眾，投入成衣生產領域。

不過，今年新冠肺炎疫情，嚴重衝擊全球服飾消費市場，得力布料主要客戶UA、愛迪達的營運更因此遭重大衰退，導致得力雖有越南新廠的營運貢獻加持，上半年的營運仍有近2成的衰退。

為強化產品結構、朝一貫生產作業，據了解，這次得力透過釋出福發實業部分股權給新團隊，雙方形成合作夥伴關係，就是看好新成衣團隊不論在休閒、運動甚至羽絨衣方面，都有長足的技術與經驗，對得力未來強化成衣生產事業有十足的助力。

得力持股61%股權的子公司福發實業，去年獲利近3千萬元，貢獻得力約1,500萬元，今年首季獲利則超過700萬元。經過釋股，新成衣團隊對福發的持股比例仍在規劃，未來，得力仍將有實質掌控權，並有朝IPO的規劃進行。

(工商 )