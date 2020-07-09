台翰（1336）公告6月合併營收1.49億元，月增40.8％，隨著疫情走穩、東南亞地區逐步解封，公司與主要客戶皆拉高產能稼動率因應市場需求，推進台翰6月營收月增40.8％，累計第二季合併營收達3.49億元，雖然衰退，台翰表示，隨著東南亞地區經濟活動重現生機，台翰今年整體營運有望於第二季築底。
台翰表示，受惠東南亞地區陸續重啟部分區域經濟活動，整體印表機／事務機產業供應鏈也逐步恢復，目前台翰越南廠產能已重回過往水準，而菲律賓廠自5月中復工生產後，產能稼動率已提升至50％，是6月營收較5月成長的主要原因。
台翰指出，已落地東南亞地區深耕超過12年，疫情期間即使影響旗下越南、菲律賓之生產基地的產能利用率表現，但業務團隊鎖定電子、機車等產業相關業者馬不停蹄拓展，目前已有數家洽談未來合作的可能性，將有機會創造整體營運新一波成長動能。
統計台翰第二季營收3.49億元，季減25.11％、年減40.24％，台翰全力衝刺下半年營運回升，預期第二季營運觸底。
(工商 )
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