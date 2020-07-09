振興三倍券7/15登場，遠東巨城購物中心推出全台獨有「巨城巨無霸券」迎接報復性消費，總價值超過10,000元大方送，搭配全館加碼及抽獎活動與紙本振興三倍券使用最高回饋超過20％，優惠直逼週年慶。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，為讓消費者聰明使用振興三倍券，準備全台獨家巨無霸券，7/10起可以手機下載遠東巨城APP或掃描QR Code點擊線上DM即可獲得，精選多家品牌逾萬件商品，最多1,000元面額及買一送一等折抵優惠，總價值超過10,000元優惠券超划算。

巨城巨無霸券歡迎全家同享，暑假吃喝玩樂全部包辦，從3C家電、服飾配件、美妝保養，到餐飲娛樂、超市量販等，消費時出示APP巨無霸券畫面即可折抵使用，搭配HAPPY GO卡消費滿額還有人氣名店甜點、抗菌香皂限量兌換，活動期間再加碼單次單筆消費使用任一紙本振興三倍券就有機會抽中「Nintendo Switch主機」。

此外，遠東巨城擴大1,000坪營業面積延伸至創藝大樓5F於7/15盛大開幕，針對5F開幕也祭出HAPPY GO卡友禮、滿額加贈威秀電影票、31冰淇淋，以及APP數位遊戲贈獎人氣美食、購物抵用券，助攻巨城巨無霸最高回饋超過20％。

遠東巨城秉持高品質體驗與豐富多元的經營策略，站穩全台購物中心領導地位，因應振興三倍券特別規劃「巨城巨無霸券」不僅讓消費者買好買滿買划算，更看好巨城巨無霸券助攻暑假整檔期業績再創新高。

(工商 )