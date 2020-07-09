俄羅斯提出的敘利亞人道援助草案在安理會慘遭否決，跨境援助延期談判陷入僵局。

據德國之聲報導，俄羅斯提議版本的敘利亞跨境援助草案在聯合國安理會會議中僅3國支持，慘遭否決。俄版提案是經周二德國和比利時的決議草案遭俄羅斯和大陸否決後提出，對德版内容做出修改。

俄羅斯於周二在會議上對敘利亞土耳其邊境關卡數量和延期時間表示不滿。俄版提案將邊境關口從2個刪減至1個。

周三表決時德國、美國、英國、法國等7國投反對票，4棄權票。僅有陸、越南、南非投贊成票。最終延期提案必須周五之前通過，否則6年前通過的救援物資決議將會失效。

德國嗆俄羅斯說數百萬人正在指望安理會給予敘利亞人民更多人道救援，但俄羅斯卻在約束救援物資過境，簡直是在「玩人命」。

愛沙尼亞代表譴責俄羅斯提案根本沒有意願幫助敘利亞人民，只顧著圖謀莫斯科自己的政治與軍事利益。

自2014年以來，聯合國就有向敘利亞提供人道援助，從反抗軍控制北部土耳其邊境輸入物資。俄羅斯支持的阿薩德政權希望物資從政府控制地區流入。敘利亞内戰已進入第10個年頭。

(中時電子報)