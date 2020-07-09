男星高雲翔2018年赴澳洲拍戲卻捲入性侵案，雖在今年3月獲陪審團宣告「所有罪名不成立」，然他形象已然重創難以復出，而與星妻董璇8年婚姻，卻早在去年就宣告終結，董璇恢復單身後，鮮少在社群發長文分享心情，生活低調，然9日她爆出與影星蘇小玎當街互動親密，男方小了她11歲，然網友卻是一面倒支持。

據《優酷娛樂》報導，離婚恢復單身多時的董璇，爆出新戀情，對象是跟她合作過《大話西遊》、《拆案》等片，兩人日前被拍到牽手上酒吧，男方將手搭在她腰上，也沒有被拒絕，彼此聊天時距離也很近，因此猜測兩人熱戀中，然雙方都尚未回應。

而即便蘇小玎比董璇小了11歲，若戀情屬實是「姊弟戀」，然外界卻對此少有非議，紛紛送上祝福，覺得單身的她談談新戀情是應當的，同時佩服她不為了孩子而硬是為持婚姻，有勇氣離婚也有勇氣再談戀愛，是正確的選擇直呼她不執著過去也不被傳統觀念束縛，「女人也應該活成自己喜歡的樣子」。

(中時電子報)