大陸晶圓代工龍頭中芯國際啟動陸股10年來最大IPO，展現大陸半導體自主化的決心，並背負著整個大陸半導體產業崛起的期待。中芯國際早年在先進製程發展受阻，但在前台積電前研發處長、現任中芯國際聯合執行長梁孟松，來到中芯國際並協助其發展陷入瓶頸多年的14奈米製程，不到1年時間良率從5%激增至95%，讓中芯國際前景浮現希望。

中芯國際今年6月1日申請上海科創板通過受理，打算籌資200億元人民幣，來建造14奈米12晶圓生產線，至 6 月 19 日上會通過，僅花 19 天閃電過會，創下陸股最快過會紀錄，也成為首家 A＋H 股半導體公司。

在陸美科技戰愈發激烈下，中芯國際5月26日公告，根據2014年購股權計畫，授出總共235.97萬份購股權以認購普通股，周子學獲65.91萬份購股權，與梁孟松同為中芯國際執行董事暨聯席執行長的趙海軍獲21.97萬份購股權，梁孟松則是獲65.91萬份購股權，與周子學並列最高。

就在5月中旬，華為才被美國祭出禁令，任何企業只要是出貨美國技術的半導體產品與相關技術給華為，都要經過美國政府審核通過，中芯國際此舉似乎是想挽留柱梁孟松這個大人才。

梁孟松原本被視前台積電共同營運長蔣尚義後的接班人選，但台積電高層卻挖角前英特爾先進技術研發協理羅唯仁，來負責半導體製程研發，並把梁孟松調離研發部門，使得梁孟松萌生退意。

隨著梁孟松帶領舊部屬在2009年轉戰南韓三星電子，並在2011年7月擔任研發副總經理，推動三星28奈米至14奈米製程快速發展，甚至在台積電推出16奈米之際，三星已經推出14奈米。這使得台積電懷疑，梁孟松洩密商業機密給競爭對手，遭到台積電提告洩漏營業秘密訴訟，直至法院最終判決，在2015年12月31日之前，梁孟松不能以任職或以其他方式，繼續為三星提供任何服務。

也在此時，中芯國際董事長周子學急需人才發展先進製程，加上業界認為挖角人才是最快速提升半導體製程技術的方法，董事長周子學與梁孟松開始接觸，並在2017年10月加入，同時從三星帶走多位台籍、韓籍工程師。

中芯國際2018年宣布，突破14奈米FinFET製程，良率從3%拉高至95%，

短短300天獲得重大進展，在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色，《麻省理工科技評論 (MIT Technology Review)》就曾評論，中芯國際的技術能大幅提升，梁孟松是最大功臣。

隨著台積電繼續替華為代工生產晶片可能性愈來愈低，中芯國際14奈米需求激增，原由台積電12奈米代工生產的麒麟710處理器轉單給中芯國際14奈米，讓中芯國際動能也持續進入第二階段研發，未來大陸半導體產業絕對缺不了中芯國際的身影。

(中時電子報)