瑞芳國小、瑞芳國中、瑞芳高工畢業，又有幸回到瑞芳高工任教的主任廖建春，常常戲稱自己是瑞芳的「原」住民，廖主任出身貧窮、家境清寒，父親務農又因病早逝，由母親撫養長大，為了生計母親必須進入當地的礦坑工作，生活十分辛苦，所以廖主任也常以「女礦工之子」自稱，同時更提醒自己有能力、有機會一定要回饋社會，他更堅信教育是改變孩子一生最重要的工程，終身致力推動技職教育的他，今年終於榮獲教育部國教署舉辦的「2020年杏壇芬芳獎」殊榮。

廖建春在教育崗位上為人師表已超過35年，他一直都喜歡這份工作，是志業也是使命，他喜歡與孩子互動、聊天，因了解才能改變，他更喜歡鼓勵孩子，讓學子信心能提振，讓未來充滿希望，他期望未來能幫助更多人，讓自己人生更有意義。他就因為出身技職、服務技職，所以更能知道技職教育目前的現況與問題，廖主任對於弱勢學生總是能感同身受，更殷切的期盼同學能透過教育、藉由技能來翻轉自己，因為能擁有一身的專長與技藝，絕對是終身受用不盡的資源，而這些話出自於技職基層的廖建春來說，更是有其說服力。

今天上午親自到南投中興新村接受國教署彭富源署長頒獎的廖建春說，他沒想到自己會得獎，因為他自己覺得不過是一個平凡的老師，做好自己的本份。自許為人師，期望在孩子求學旅程中，無論做人、做事、技能、態度都能協助、改變，朝正向的方向前進，能當孩子人生的貴人，他也要感謝瑞芳高工這個大家庭，是和諧、團結、有溫度的，教育的現場用愛來經營，容許孩子嘗試錯誤，多一句讚美與鼓勵，孩子就會有不一樣的天空。「鼓勵中長大的孩子將來必能充滿自信、讚美中長大的孩子將來必能心存感謝」是廖主任送給所有教育工作者共勉的一句話。

瑞芳高工校長顏龍源說，「良師可以興國」，瑞工更是幸運的擁有眾多的良師，廖建春主任出身技職、服務技職、更能奉獻技職，他深知目前技職教育的現況與問題，對於弱勢學生感同身受的心，真的讓人動容，獲得這個獎項是實至名歸，更是學校及東北角學子之福。瑞芳高工長期以來均以精緻教學、技藝訓練及競賽培育為發展主軸，創下許多傲人的成果，更造就了無數工業界的精英，期待能藉由表揚廖主任這樣優質的技職教育楷模，吸引更多優秀的人才投入教育，同為技職努力成就每一個孩子。

(中時 )