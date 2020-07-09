近日有不少與今年新iPhone相關的消息曝光，當中有不少都與iPhone 12系列的機身模型相關。從電商或其他管道取得的iPhone 12模型，讓人能提前想像iPhone 12系列實際上手的手感。如果你也期待在今年入手iPhone 12系列，絕對值得參考。

蘋果（Apple）自2017年開始，針對iPhone產品線的規劃顯得比過往更有彈性，不僅提供更多選擇，也更趨近於市場需求，也因此開發出不少過去所沒有過的iPhone螢幕尺寸。蘋果在2017年第一次推出5.8吋螢幕的iPhone X，在2018年則是推出了採用6.1吋螢幕的iPhone XR，與6.5吋螢幕的iPhone XS Max。今年根據業界說法，iPhone 12系列尺寸將再度翻新，帶來全新5.4吋、6.7吋的款式，搭配上兩支6.1吋的款式。

多款iPhone按照螢幕尺寸從小到大的排列。（摘自MacRumors）

綜合先前國外電信商官網曝光的iPhone 12系列名稱，今年蘋果計劃推出的新機，從小到大的螢幕尺寸與可能命名是5.8吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro，還有6.7吋的iPhone 12 Pro Max。《MacRumors》將今年iPhone 12系列的三種螢幕尺寸，跟4吋螢幕的iPhone SE、4.7吋的iPhone 7/8/SE、5.8吋的iPhone X，還有6.5吋的iPhone 11 Pro Max排排站對比，讓人更為一目瞭然。

首先來看看6.7吋的iPhone 12 Pro Max，對比iPhone 11 Pro Max機身尺寸並沒有成長很多；6.1吋的iPhone 12則是預計與iPhone 11機身一致，略比iPhone X大。而iPhone 12系列中螢幕最小的5.4吋iPhone 12則是比2020年的新款iPhone SE（4.7吋）更小，相當適合喜愛單手持握或使用手機的iPhone用戶。

從iPhone 12系列預計覆蓋5.4吋到6.7吋螢幕的規劃，預計將能符合更多使用者的需求，無論喜愛大螢幕或是小螢幕手機，幾乎都能滿足。且不同於過去，根據前幾日的產業端消息，四款iPhone 12預計都將採用OLED螢幕，不像2018/2019年的iPhone XR/iPhone 11都仍採用LCD螢幕，螢幕的細膩程度預料將會進一步提升。

iPhone XR的LCD螢幕（左）對比iPhone XS Max的OLED螢幕，存在肉眼可明顯分辨的細緻度差別。（黃慧雯攝）

雖然今年歷經疫情影響，對手機相關產業的研發與生產，都帶來極大挑戰。但由於多方努力，業界推測有望趕上原本因為疫情停工或是各國旅行禁令而落下的進度，讓iPhone 12系列有機會維持過往的發表節奏。但是量產時程上，由於今年共有四款新iPhone，業界仍推測蘋果可能採取分批上市的策略，來進一步掌握量產備貨進度，在有效拉長銷售期的前提下持續搶佔消費者的目光。

(科技)