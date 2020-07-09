高市政府社會局弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，9日起開始發送，兒少可就近至住家附近連鎖超商及便當店等982個據點，兌換77元至80元之等值餐食。

小蓁的父親因病癱瘓，家中經濟重擔由擔任清潔工的母親一肩扛起，暑假期間小蓁經常沒能按時吃飯，當社工送兒少餐食券到小蓁家時，小蓁開心的向社工道謝。

此外，社會局為協助弱勢民眾領取振興三倍券，針對有帳戶弱勢者，已於7月2日撥付振興預備金至民眾的帳戶（每人1000元）；無帳戶之弱勢民眾，民眾可於7月15日起持健保卡至全國各地郵局免繳交1000元，直接領取振興實體券3000元。

高市府社會局代理局長謝琍琍表示，為使安置社會局仁愛之家的長輩能夠順利前往領取振興券，社會局將於7月底、8月初，分批安排4梯次，協助該家長輩持健保卡前往郵局購買及領取振興三倍券

另針對獨居長輩，將由社區照顧關懷據點或長青獨居關懷隊工作人員，協助獨居長輩領取三倍券。

社會局指出，若為高市養護中心或教養機構之安置對象，符合弱勢民眾之對象，有其帳戶者已撥付振興預備金，無帳戶者符合弱勢民眾資格者，由民眾家屬協助或由民眾委託機構工作人員協助領取。

(中時 )