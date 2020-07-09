《延禧攻略》許凱、《烈火軍校》吳佳怡領銜主演的青春奇幻類型的古裝校園劇《天舞紀》，由趙錦燾執導，兩人過去曾合作《鳳囚凰》和《烈火軍校》，但都經歷遺憾結局，網友笑稱《天舞紀》是倆人三生三世情緣，許凱表示：「會給大家很甜、可能會有虐，但還是一個很好的愛情。」

此劇是根據網路作家步非煙的東方奇幻同名小說改編，講述擎天城小霸王李玄（許凱飾演），與離鄉背井來到天啟國完成使命的少女蘇猶憐（吳佳怡飾演）在摩雲書院共同學習，從歡喜冤家到互相愛慕，最後和一眾摩雲學子歷經挑戰，最終迎來和平新紀元的故事。

戲中許凱飾演外表玩世不恭，實際上重情重義，背負責任的護國師李玄，劇情首播許凱出大招，繼《從前有座靈劍山》穿上女裝飾演仙女後，再展盛世美顏扮丫環變身「李萱萱」，花絮中許凱見女裝樣貌不忍直視，還大作嘔吐反應，實際拍攝走路步伐，婀娜多姿扭臀如走台步，被一旁工作人員大讚：「很好，就是這樣！」為了保持體態甚至不停挺胸，許凱還與一旁扮女裝夥伴討論起彼此的「深度」，拍攝現場笑聲不停，網友笑說：「簡直比女主還美！」對此許凱說：「扮女裝只有0次和無數次，但是我覺得工作需要、劇情需要，只能盡力去化解尷尬」。

許凱詮釋活潑少男李玄，走路啃蘋果、上課睡覺、挑逗同學，還扮上女裝想逃脫擎天城，卻意外進入摩雲學院，放蕩不羈校霸將遇上聰明聖女蘇猶憐，極具反差的CP，也讓人受期待。劇情開始兩人不打不相識結下小仇，許凱假冒死亡屍體蓋草蓆，希望離開擎天城，卻意外遭吳佳怡揭穿，計畫失敗憤而將她綁起來，以蜜蜂窩伺候要讓她被叮成豬頭包，雖想報仇最後許凱還是不忍，趕回拯救，自己反被叮得滿臉包，深情模樣備受感動憐惜。《天舞紀》每週三至五晚間8點於愛奇藝台灣站播出。

許凱女裝嫵媚模樣獲讚。（愛奇藝台灣站提供）

許凱扮丫環婀娜多姿。（愛奇藝台灣站提供）

許凱女裝0次與無數次。（愛奇藝台灣站提供）

許凱新作《天舞紀》飾演李玄。（愛奇藝台灣站提供）

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