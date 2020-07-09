金管會主委黃天牧今（9）日親自主持例行記者會，針對大同（2371）自行認定逕行剔除股東表決權、或未發給部分股東表決權票及選舉票等行為，譴責已嚴重違反公司治理行為，並已涉犯違反證交法特別背信罪罪嫌，已將相關資料提供檢調單位「依法告發」。

黃天牧表示，對於上市櫃公司經營權爭議，金管會均秉持保護股東權益、維持市場交易秩序的一貫立場，任何股東只要依法投資，股東權都應該被保障，股東權益的行使都有公平機會，強調這是公司法治的基本規範。

對於大同6月30日股東常會，發生未發給部分股東表決權票及與選舉票、逕自認定50％以上股份無表決權等行為，已嚴重影響股東權益行使，並有違公司治理及股東行動主義，譴責此等嚴重違反公司治理行為，已依職權依法採行相關行政處置措施。

黃天牧透露，為保障股東權益、維持市場交易秩序、並釐清相關爭議，2日與各周邊單位開會時，便確定9日前把法律授權可作之事完成，並在當日例行記者會上報告未來可做作為。他表示，由於中間必須經過一些措施及研議，因此期間未多做回應、並非毫無作為。

黃天牧表示，大同此次股東常會經查核，公司自行認定逕行剔除股東表決權、或未發給部分股東表決權票及選舉票，已涉犯違反證交法的特別背信罪罪嫌，金管會已將相關資料提供檢調單位，依法告發。

其次，集保結算所查核發現大同在股東及徵求人辦理報到時，不發給表決票及選舉票，已違反股務單位內控制度標準規範規定。金管會已於2日函請大同陳述意見，待收到公司回應內容後，將輔以調查事證結果適時予以必要處分，包括不准許自辦股務在內。

再者，投保中心已於6日臨時董監事會議中，針對大同股東常會逕自認定部分股東無表決權、並阻礙股東權益行使等行為，通過對董事長林郭文艷提起裁判解訴訟，並於同日下午向台北地院提出民事訴訟，以彰法紀並維護市場秩序。

最後，證交所在股東會當日已請大同召開重訊記者會，說明未發給部分股東表決權票及選舉票的理由及依據。因公司未能具體說明，已在同日公告大同公司股票自2日起列為全額交割股，並已採行相關監理措施，將視情況需要督促公司說明，並適時派員進行查核。

配合經濟部函詢大同申請董監事變更登記，金管會就該公司無權自行認定刪除股東表決權、嚴重損害公司治理及股東權益等事實，已於7日回復經濟部意見，經濟部已於今（9）日上午宣布駁回大同申請董監事變更登記。

(時報資訊)