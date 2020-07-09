光寶科(2301)6月合併營收為142.87億元，月增4%，年減12%，創今年單月營收新高，光寶集團總執行長陳廣中表示，第3季「旺季不旺」是確定的，但第2季加上第3季仍會比去年同期好，下半年因工作天數較多，亦會優於上半年，全年每股盈餘有望優於去年。

受惠於核心事業終端市場需求穩定，光寶科6月合併營收為142.87億元，月增4%，累計1到6月合併營收為743.37億元。

就各部門來看，資訊產品部門佔6月合併營收比重約67%，其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統及NB電源和鍵盤產品出貨持續成長，帶動資訊產品部門營收較上月持續成長；光電部門6月營收佔整體營收18%，其中LED元件受惠於不可見光、5G與AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等應用需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加，帶動光電部門整體營收月增約近10%，儲存裝置部門6月佔整體營收達12%，營收月增約5%。

電子產業傳統旺季因全球新冠肺炎疫情未止蒙上陰影，陳廣中表示，第3季「旺季不旺」是確定的，但因第2季表現不錯，第2季加上第3季仍會比去年同期好，下半年因工作天數較多，亦會優於上半年，不過由於儲存事業切割轉售，今年營收可能沒這麼漂亮，但全年每股盈餘有望優於去年的4.03元。

(時報資訊)