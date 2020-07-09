日前行政院農委會公告修正農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點，未來會嚴格限制農地變綠電，各環節的廠商都將受到影響，根據TrendForce旗下綠能研究處估算，目前已完成變更的專案容量約600MW暫時不受影響；已在審查中的專案約有1.5GW，其中有近500MW的容量為小兩甲的專案，則確定無法使用，其餘會轉由中央進行審核。

對於地面型的專案佈局來看，將帶來衝擊的力道不小，觀察今年整體台灣市況，政府原先設定2.2GW為目標安裝量，預估實際達成量將落在1~1.2GW。

TrendForce分析師陳君盈表示，目前模組與逆變器報價暫時不受影響，主要因為現有出貨已是交付先前的訂單，預估因為農委會政策修法對模組與逆變器所產生的影響，將會在2020年第四季至2021年第一季發生。

6月以來電池片市場需求不斷釋放，本周電池片環節價格仍持續看好，目前整體電池片市場供不應求，7月訂單早已在6月陸續簽訂完畢，至7月上旬各大廠商開始陸續洽談8月的訂單。

單晶電池片方面，M6受惠中國大型專案需求強勁，反倒G1需求偏弱，部分廠商回饋現階段G1議價空間相對較大，與M6的價差落在0.02人民幣/W。

隨著大尺寸矽晶圓推動供應鏈產品結構演化，到7月上旬一線模組企業旗下的500W+高功率段產品已悉數曝光，後續有望進一步推動下游開發商在大型光伏電站對該類產品的選型和應用，加速電池片產品的迭代升級。

(時報資訊)