台南市政府計畫在學甲區興建動保教育園區，農業局動保處9日於學甲區公所舉辦里長座談會，說明園區規畫理念與目的，聽取里長意見。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府計畫在學甲區興建動保教育園區，地方正反意見並陳，農業局動保處9日於學甲區公所舉辦里長座談會，說明園區規畫理念與目的，聽取里長意見。農業局長謝耀清表示，大家擔憂的問題，將納入評估之重要項目，並持續與當地里長、里民及反對人士進行對話及溝通。

市府規畫的動保教育園區總工程費初估為1.5億元，由中央補助7成，總收容量最多800頭，完工後將優先收容學甲區在地遊蕩犬隻，不會收納其他縣市的流浪狗。

持反對意見的秀昌里里長謝金雀表示，市府未充分與當地居民溝通前就花費上百萬規畫，浪費公帑，里民擔憂的問題也無令人滿意回答，她們將組成自救會，11日於學甲慈濟宮廟埕提出訴求，表達反對意見。

里長聯誼會長陳敏男表示，從傳出市府擬於學甲建動保園區，已經過了9個月，其間沒有與地方溝通，今天座談才有具體的藍圖，但學甲居民已經吵翻天。陳敏男說動保園區若對地方有益處，居民也不是一定會反對，因此應該把里民意見納入，盡快把規畫做完善，才能說服反對者。

農業局表示，針對鄉親擔心空氣品質、噪音、汙水糞尿等會影響周遭環境之疑慮，會在未來規畫時列為重點，確認各項汙染處理均能克服並達到法規標準才進行動工。

此外，園區設置後除了能活化閒置土地外，將會對地方有所幫助，包括，提供全國各級學校戶外教學之環境教育場域，帶動學甲旅遊消費，成為學甲區新興景點，串連地方旅遊行程，增加遊客於學甲區停留時間及帶動消費商機與農村再造機會。

農業局表示，會持續加強與當地民眾、民意代表溝通，有關墓地遷葬疑義事項，將請學甲區公所提供資料評估。此外，由學甲區里長聯誼會陳敏男會長及聯誼會總幹事謝金雀里長召集組成監督聯盟，監督本案後續之相關作為，以化解疑慮。

後續預計於9月在先期規畫階段內容完整時，將再召開正式公開說明會再次向當地民眾完整說明本案評估結果及後續規畫，以爭取地方民眾支持。

(中時 )