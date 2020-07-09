因應新冠肺炎，考選部3月宣布居家隔離、居家檢疫者不得應國家考試，對此今天考試委員被提名人陳慈陽赴立法院答詢時，國民黨立委林思銘詢問上述限制有無違反憲法對人民應考試權利的保障？陳慈陽回稱憲法有授權在緊急情況下限制人民權利。

林思銘認為，憲法18條規定人民有應考試權利，質疑考選部規定恐違憲，但陳慈陽認為，憲法23條也規定為了避免緊急危難或公共利益，可以用法律限制人民包括應考試在內的諸多權利。但林思銘質疑，應考試是憲法上的基本權利，用法律限定說得通嗎？陳慈陽回稱，憲法23條沒有說剝奪，而是限制，23條規定 包括應考試在內的權利可以用法律限制。

此外林思銘質疑，陳慈陽曾在2016年1月在法學期刊發表文章，主張只要保障人民應考試資格之平等對待，就無須另設龐大組織的考試院，既然他認為考試院沒必要存在，為何接受提名？陳慈陽回稱他一直強調整個憲政體制扭曲，不只考監，其他院也應做整體考量，而總統提名的意思是修憲之前考試院仍需繼續運作， 人在任何職務不管多久，都要盡力完成任務

另外身為原住民的國民黨立委鄭天財質詢時則談到過去兩年原住民特考開缺持續下滑問題，請考委被提名人伊萬.納威等未來就任後，應積極協調各部會提供職缺列入原住民特考，伊萬等人都表示同意遵照辦理。

民進黨立委鍾佳濱則質疑為何導遊領隊考試交由考試院舉辦，其他許多專門職業及技術人員考試卻由主管機關辦理？要求考試院未來應檢討哪些考試該由考試院負責，陳慈陽同意鍾佳濱的主張。鍾佳濱還質疑，我們的國考國文考之乎者也，卻不考台灣史，未來是否應該考？陳慈陽、姚立德與周蓮香這三名考試委員被提名都表示同意應加考台灣史地文化。

(中時 )