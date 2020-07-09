明《永樂大典》為規模宏大的類書，唯現僅存副本並散於各國，台北故宮藏有62冊。（國立故宮博物院提供）

明代古籍《永樂大典》中的2冊，近日在法國的勒費福爾拍賣行舉辦的亞洲藝術品拍賣會上釋出，最終以640萬歐元落槌，含佣金以812.8萬歐元（約台幣2.7億）成交，據外電報導，買家為一華人女性。

《永樂大典》是明代的一部規模宏大的類書，明成祖為了整理歷代典籍，於永樂元年命翰林學士解縉等人編修，次年成書，定名《文獻大成》，但內容簡略，而後又命姚廣孝和解縉等共同監修，重行纂編，於永樂6年完成，改稱《永樂大典》，全書正文2萬2877卷，裝成1萬1095冊。

然而此部書自編成後，原本計畫複寫刊刻，卻因工費浩繁而作罷，因而只有寫本流傳。此外因嘉靖年間，皇宮失火，此部巨帙，差一點付之一炬，因此明世宗命人照永樂原本摹寫副本一部。存放文淵閣的正本大約在明亡之時全部被毀，副本經明清變動，八國聯軍火焚毀，列強劫奪等，如今全書幸存僅400餘冊，約為原數4％，散藏於世界各地，台北故宮藏有62冊，大陸入藏162冊，美國藏40冊，歐洲59冊，而此次上拍的2冊，拍賣公司表示出於法國私人藏家。

台北故宮介紹指出，《永樂大典》收錄我國宋元以前重要的圖書文獻有7、8000種之多，內容包括經、史、子、集、釋藏、道經、戲劇、工技、農藝等各方面資料，明代之前大量秘籍佚文，藉此以傳。此部書採「用韻以統字，用字以繫事」的編輯體例，按韻分列單字，每字先注明其音義，次錄各韻書、字書的反切與解說，再備錄楷、篆、隸各體，然後彙輯與此字有關的各種資料。

新發現的這2冊分別為「模」字韻「湖」字冊及「陽」字韻「喪」字冊，澎湃新聞報導，北京故宮研究員，古籍版本專家翁連溪曾撰文稱此次拍賣的《永樂大典》2冊4卷「乃古籍中之白眉……定要爭取回國」，其中「湖」字冊的出現，更使得現在發現的「湖」字卷全部相連，故尤為難得。

(旺報 )