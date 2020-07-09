大陸國家核安全局近日通報一宗核安全事件，福建寧德核電廠1號機組在試驗時，工作人員操作失誤，導致乏燃料水池冷卻不足。操作人員在8.5分鐘後才發現異常，在修改操作後恢復正常。據報核反應堆仍處安全狀態，無輻射洩漏，對機組運行未產生明顯影響。

據《東網》報導，福建寧德核電廠1號機組上月因操作失誤，導致燃料水池失去冷卻功能造成溫度上升，但仍符合相關溫度要求。大陸國家核安全局通報稱，將加強相關員工培訓，避免發生類似事件。

這項通報稱，寧德核電廠1號機組異常狀況肇因於工人在手動隔離閥未恢復開啟的情況下，遙控關閉另一電動隔離閥，令燃料水池無法冷卻。工人於8.5分鐘後發現異常，重新開啟手動隔離閥，水池恢復正常冷卻。

通報說，事件過程中，核電廠的3道屏障完整，無輻射洩漏，無環境污染。核電廠強調，已按相關制度要求，在事後30日內向國家核安全局和華東核與輻射安全監督站提交事件報告，承諾會加強相關設備操作管理，採取措施，避免員工操作錯誤，出現類似事件。

(中時電子報)