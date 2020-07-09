首爾市長朴元淳失蹤 家人焦急報警 17:332020/07/09 中時電子報 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 首爾市長朴元淳。(圖/首爾市政府網站) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國首爾市長朴元淳沒有出現在市政府，他的女兒覺得不尋常而向警方報案。 首爾市警察廳的一位官員說：「今天下午5點，朴市長的女兒向警方報案，目前正舉行緊急會議。」 警方查詢朴元淳的手機紀錄，正憑著最後訊號紀錄，搜索首爾城北洞附近。 文章來源：韓媒：首爾市長失聯，女兒報警稱父親留下類似遺言信息 (中時電子報) #首爾市長 #朴元淳 #女兒 #失蹤 也許您會感興趣 推薦閱讀 張家界爆山洪 驚傳小學生遭沖走 師生操場尋孩畫面曝光！ 10:422020/07/05 社會 模仿謎片？母女花報案 警當場「狂摸下體」遭錄下PO網 15:222020/07/05 國際 清潔工爸竟上了女兒多回合 理由竟只是太像去世老婆 19:422020/07/05 社會 男癱瘓遊戲網站 按月勒索落網 04:102020/07/06 社會新聞 陸官方：上半年自然災害 造成271人死亡、失蹤 11:332020/07/06 兩岸 美軍女兵失蹤案告破 遭同袍肢解棄屍 16:382020/07/06 軍事 自閉男跨縣市迷路5天 大園警協助返家 20:052020/07/06 寶島 初上國道 女子半夜迷途向警方求助 14:332020/07/08 社會 《歡樂合唱團》女星驚爆落水失蹤 獨留4歲兒「跳下去就沒回來」 15:332020/07/09 娛樂 嘉義市110建置醫護通訊錄 快打醫療暴力 17:152020/07/09 社會 國際熱門新聞 另10美校準備告川普政府！校長警告不要惹我們 - 國際 梅根哈利太可悲 專家要他們批大英國協和女王前先讀好歷史 - 國際 新冠會傷腦致命！患者出院反現幻覺、怪異舉止 學者憂重演百年前慘劇 - 健康 首爾市長朴元淳失蹤 家人焦急報警 - 國際 終於認了！WHO：證據顯示新冠病毒會空氣傳播 最大恐懼曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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