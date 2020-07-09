韓國首爾市長朴元淳沒有出現在市政府，他的女兒覺得不尋常而向警方報案。

首爾市警察廳的一位官員說：「今天下午5點，朴市長的女兒向警方報案，目前正舉行緊急會議。」

警方查詢朴元淳的手機紀錄，正憑著最後訊號紀錄，搜索首爾城北洞附近。

(中時電子報)