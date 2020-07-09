國光生（4142）6月營收5,171萬元，月增714.4％；上半年營收4.3億元，年成長159.88％。國光生表示，下半年為出貨旺季，營收將進入高峰期；生產美國Protein Sciences（屬賽諾菲集團）Flublok流感疫苗依照排程進行，全年總量較去年成長，至於供應國內公費及自費的四價流感疫苗預定10月可完成。

此外，恆大（1325）6月除政府徵收外，內、外銷亦陸續進行，且價格較優，預期6月營收可望維持高檔。因政府保證收購延長至年底，已確定熔噴不織布產能會大幅擴充外，口罩機台亦有計畫要續擴產能。

分析師認為，7月熔噴不織布價格續揚，恆大營收持續成長，8月起熔噴不織布新產能陸續加入，第三季單月營收表現有望逐月往上。

國光生指出，在Covid-19疫苗開發上，6月送出一期人體臨床試驗申請，若順利通過主管機關審查，將可在8月開始人體臨床試驗；在量產產能安排上，已與合作生產廠商開始量產前準備工作，未來將有足夠產能滿足國內需求。

恆大以生產PP紡黏不織布、PP熔噴不織布以及複合布（SMS、SMMS）為主，生產基地包含台南白河、大陸廈門。8台不織布機台年產3.2萬噸，維持產能全開；其中供給最缺的熔噴不織布有2套機台，日產能4噸，而口罩機台共15台，日產能140萬片，目前全能生產。

恆大目前約4成口罩產量供政府徵收，其餘內、外銷皆有進行。熔噴不織布規畫8、9、10月陸續新增3套機台，至年底恆大的熔噴不織布產能將達10噸/日。

(工商 )