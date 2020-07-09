向陽農業生技股份有限公司9日在農業會副主委陳添壽、水產試驗所長陳君如以及家畜衛生試驗所長邱垂章見證，將1.2萬尾SPF（無特定病原、specific pathogen free）大白蝦無償贈予二家SPF白蝦繁殖場作為繁殖用種蝦，以具體行動支持生物安全防疫概念，促進國內白蝦養殖產業的進一步發展。

農委會說明，這三家業者都是畜衛所與水試所共同輔導的SPF繁、養殖場，其中向陽公司是去年甫進駐水試所育成中心的水產養殖產業新秀，在水試所東港生技研究中心輔導下，利用自行建構的太陽能溫室，迅速建立SPF白蝦養殖環境與培育技術，以東港中心提供的SPF蝦苗在今年2月首次放養，如今已達15尾／斤種蝦規格的大蝦，並經畜衛所檢驗合格。

水試所指出，白蝦是目前國際上最重要且發展最迅速的海水養殖蝦類，2017年全球產量達497萬公噸，佔所有養殖蝦類總產量600萬公噸的83％。台灣雖於1985年引進，但自1998年後才逐具規模，並發展出以虱目魚或鱸魚為主、白蝦為輔的獨特魚蝦混養模式，最高年產量曾達13,500公噸，但近兩年因病害嚴重，2018年產量減至8,027公噸。因此，水試所與畜衛所合作，積極建立從種蝦培育到成蝦養殖的一貫化SPF白蝦生物安全防疫的單養管理模式。

水試所指出，目前已可確保一年3期養殖，每平方公尺年產量可達10 公斤以上，存活率超過8成。向陽公司是在2017年起與水試所合作進行太陽能光電應用於文蛤養殖的試驗，2019年養殖對象擴展至白蝦，並技轉水試所之「高產能SPF白蝦繁殖技術」，並順利育成SPF成蝦。

農委會為解決白蝦養殖產業結構問題，並協助國內業者建立防疫型生產模式，特別促成水試所、畜衛所、國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學及國立屏東科技大學等共同執行「白蝦繁養殖產業技術輔導」計畫，除提供業者客製化輔導及養殖問題解決方案，將科研成果落實於產業應用外，也藉以建立示範場域，期望能夠由點而面，全方位帶動白蝦產業的轉型與升級。

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