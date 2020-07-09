台茂購物中心斥資8,000萬改造5,500坪公園綠地，成為全台首座結合大型綠地公園的購物中心，「台茂公園」將於7月11正式開幕。台茂總經理苗延梅表示，端午節四天連假公園試營運已帶來10%的人流成長，預期公園人流效益帶動入館消費，加上疫情期間調整櫃位朝向年輕化品牌，17新品牌在下半年陸續登場，力拼今年與去年相當的62億業績。

台茂公園是大型全方位的特色公園，擁有國際級共融式「兒童遊樂場」，獨家引進韓國、瑞典遊具，包括3層樓高約10公尺的圓頂攀爬架、擁有最多鞦韆的公園，有13座各式進口鞦韆等共五大遊具設施，同時滿足幼兒、親子、小朋友、大朋友嬉遊。

還有色彩繽紛的「直排輪場」、國際標準規格街頭塗鴉彩繪的藝術「籃球場」。圓形廣場與休憩綠地也將舉辦各種活動，滿足各年齡層放電需求。

苗延梅表示，今年因疫情，3、4月業績約較去年同期衰退三成，不過遞延的消費在5、6月回籠，已與去年同期持平、甚至成長，台茂公園在端午連假試營運期間，人流成長了一成，每天有近5萬人次入館。今年下半年的暑假及週末假日節慶活動規劃一連串精彩活動，各式文創、小農市集、野餐、露營、綜藝達人秀，以及大型聖誕燈飾裝置及聖誕市集、音樂會、演唱會等，可帶來人潮10%以上的成長。

此外，下半年台茂也將引進多家新品牌，餐飲部分有台灣首店的五星級餐飲漢來美食推出年度全新力作的台菜品牌「上菜」，桃園首店則有超人氣名店「Second Floor Cafe貳樓餐廳」、越南第一家河粉店的正宗味「飛機河粉Pho May Bay」等。

零售部分則引進全台首店的美國休閒品牌「Nautica Black Sail」黑帆系列；運動潮牌及配件，引進法國平價香水「Adopt」、潮流品牌英國「KANGOL」、「adidas Originals」等。

(工商 )