林業試驗所「台北植物園腊葉館」歷經三年策畫、古蹟修復及後續的營運管理成果，參加臺北市文化資產保存與管理維護評選，榮獲「第一屆臺北市文化資產保存維護譽揚獎」。

台北植物園腊葉館原為日治時期台灣總督府「中央研究所林業部腊葉館」，建於1924年，距今約近百年歷史，2008年經台北市政府公告為市定古蹟。腊葉館原為日治初期「台灣植物調查事業」典藏「腊葉標本」的場所，是台灣第一座植物標本館，也是植物分類研究的發源地與重鎮，典藏約30,000份日治時期保存至今的珍貴腊葉標本。後因標本貯存空間不敷使用而遷移另設，古蹟內部空間也因其他管理用途而改建。

為妥善保存並活化古蹟化身為教育展示空間，林試所以「傳承台灣植物研究史」為核心價值，歷經多年策畫整備、編列經費與執行，完成腊葉館之修復與再利用工程。2017年9月底開館後除持續古蹟之管理維護工作外，亦籌畫多元的主題展覽與教育推廣活動，延續腊葉館古蹟空間的使命，並持續發光發熱。

這次台北市文資保存維護譽揚獎的評鑑委員對腊葉館能進行完整的歷史考證，並將考證資料落實於建物修復，以及修復後仍能保存建物真實性，特別給以贊許。此外，對於館內舊有文物保存與展示、重塑佚失之歷史紀念物與銅像，以及修復後公益性與社會回饋等面向均給予優良評價，經綜合評比後獲得台北市文化局頒發「第一屆台北市文化資產保存維護譽揚獎」。

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