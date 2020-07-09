中碳（1723）受到新冠肺炎（COVID-19）疫情和石化產品價格波動的影響，9日公告的6月營收續減，只有4.22億元，累計今年前6月營收27.48億元，年減29.24％，隨著各國疫情趨緩，逐漸解封，中碳產品相關的石化業、鋼鐵業、汽車業與相關組件、手機與相關組件、動力工具等市場，已有起色，動力待發，但，是否一路回升，仍待更進一步的復甦。

中碳發言人黃初凱表示，新冠肺炎疫情自今年第一季擴散後，各國鎖國封城與停工，有些時差，近日雖有部分國家疫情趨緩，逐漸解封，但因仍有時差，造成產業鏈上下游，仍然互相牽制，人員移動、貨物運輸持續受限。

他說，中碳公司產品相關的石化業、鋼鐵業、汽車業與相關組件、手機與相關組件、動力工具等市場，雖然已有起色，未來仍待更進一步的復甦。

黃初凱指出，原油崩盤之後，在沙國帶領OPEC+國家，遵守減產協議至7月底之下，價格已受到支撐，接近在每桶40美元左右，可惜的是，美洲的美國南部多州、南美洲與菲律賓、印尼、中東、南非、俄羅斯與其周邊國家的疫情，仍未趨緩，彼此有牽連的產業鏈與經濟活動，仍受到牽制，導致影響原油需求與價格的成長。

因此，他說，與油價連動的煤化學品價格，尚須第二季需求停滯所造成的下游過多庫存，逐漸去化，才能有效升溫，碳材料產品也待有時差的連鎖反應解開，促使價量回升、營收與獲利回穩。

黃初凱指出，中碳將會持續觀察市場動態，彈性調整銷售策略，變更產品組合，以應對不同品項在產業衝擊下的消長，積極鞏固現有客戶與訂單，並開拓客源尋求突破，提升銷售量以減少衝擊，並且持續開源節流，以降本增利。

他說，中碳去年強化拓展日、韓、東南亞、歐洲等潛在新客戶、分散市場風險的努力，正在展現曙光，在精碳材料產品方面，數家客戶的建廠、擴廠案，若進度順利，則會逐漸衍生出需求量，而與部分客戶的技術合作與代工方案，也有進展，預期可對後續市場擴展、銷售擴大、與營收擴增鋪路，並增添動能。

(工商 )