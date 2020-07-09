台灣唯一的農業生技產業聚落「農業生物科技園區」，已完成164公頃的擴充園區工程計畫，完工後園區總面積將達到400公頃。農委會指出，擴充園區計畫完工後，將新增90公頃廠房土地供農企業進駐設廠，預計產業聚落規模倍增至180家以上、創造6,000個就業機會，年產值達新台幣180億元的高科技農業產業聚落，也將會是南台灣最大的科技農業據點。

農委會指出，目前農科園區已有近百家農企進駐投資，並發展成天然物加值、水產養殖與加值、農業資材、禽畜生技與加值、生技檢測與代工服務及行銷、節能環控農業設施等六大產業聚落。

農科園區官員表示，擴充園區延續既有園區的政策，同樣享有專案低利貸款、免徵進口稅、貨物稅與營業稅，及設廠單一行政窗口服務、一站式便捷進出口通關、研發及產學合作輔導等優惠措施。

農委會指出，擴充園區，在既有園區的基礎下，擴大規畫了實驗農漁場用地，提供方整的素地與整體規畫的公共設施管線，目標是有效引進具有節能循環農業、智慧生產精準農業、生物科技提升農產品附加價值、環境友善的農業資材等潛力農企，以及吸引國際間高產值、高創新及具全球競爭力的農企進駐，並籍此達成提高農業附加價值、建立國際行銷通路等政策目標。

農科園區官員指出，擴充園區緊鄰與既有園區，因此擴充園區的工程將採分標發包同步施工，除加快施工時間外，也降低施工過程對周遭居民、企業及環境的影響，官員強調，施工工法也採用對環境影響最小的，以兼顧產業發展及環境永續經營。

(工商 )