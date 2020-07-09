房市又見區域天價！達麗建設位於台北市士林的新案「達麗陽明大苑」，儘管第二季還在疫情陰霾籠罩下，但正式公開迄今，已賣到快缺貨！截至目前為止總銷40.3億元，已狂銷破八成，每坪成交價站上110萬元大關，刷新區域最高單價紀錄，令人驚豔。

達麗建設今天在「達麗陽明大苑」接待中心，攜手合作夥伴睿泰建設，舉辦與日系營建巨擘-華熊營造公司正式簽約儀式。達麗建設董事長謝志長、睿泰建設董事長羅永政、華熊營造董事長稻豐彥、「代銷天王」海悅廣告董事長黃希文，連袂與會。

謝志長表示，達麗建設近幾年一直希望打造更為精品的建築，今年因為疫情，位於美國西雅圖的兩筆合建案，其中之一，由於疫情而暫緩一些，不過打造地標和話題，一直是他的理想。

謝志長表示，以「達麗陽明大苑」來說，是今年達麗建設在台北市的指標大案，由海悅廣告代銷，目前已成為很多人來這裡打卡、拍婚紗的朝聖地點，這個案子，銷售非常亮眼，已突破八成，所以達麗決定提早與華熊營造簽約、並提早開工興建。

「達麗陽明大苑」基地面積900.24坪，規劃地上19樓、地下4層的住宅大樓，戶數約120戶，每戶規劃坪數包括：25坪、36坪、44坪、58坪、66坪，可售金額約40.3億元，每坪開價約110~120萬元，實際成交價每坪達95~110萬元，其中高樓層是正式站上110萬元大關，不乏有客戶一次「掃」進2戶以上者。

至於營造廠，將委由華熊營造操刀。

達麗表示，華熊營造母公司為日本百年營造大廠「熊谷組」，擁有世界級優異工程技術，以精於高難度土木工程與超高層摩天大樓享譽世界，著名實績包括「東京都廳」、70層樓香港「中國銀行大廈」、55層樓上海浦東「國際金融中心」等，以及台北市「台北101」、「陶朱隱園」等，為日本名列前茅的知名營造巨人。

談到為什麼「達麗陽明大苑」正式開賣迄今，剛好疫情發威，但是卻可在短期之內，創下銷售突破八成的佳績？謝志長表示，其實，確實在剛進場開賣的時候，蠻緊張的，但也因為疫情，讓很多人不能出國旅遊，所以來人組數曾經創下單周50幾組的紀錄，幾乎快把接待中心擠到爆桌！

分析「達麗陽明大苑」銷售開出大紅盤的原因，謝志長表示，第一是利率低，第二是資金潮來臨，不少買家，看到好房子，決定出手卡位。

(工商 )