繼文總之後，外傳身兼行政院觀光推動委員會委員、起草蔡英文總統觀光政策白皮書的黃正聰，與妻子「球員兼裁判」承接政府標案超過2.7億元，總統府今天表示，黃正聰是眾多諮詢對象之一，但並非政策白皮書起草人。

根據《報導者》報導，為協助觀光旅遊業紓困和振興，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰組了一個名為「前瞻觀光政策交流區」的500人LINE群組，交通部長林佳龍、政委張景森、各地觀光局長等人都在其中。

黃正聰身兼行政院觀光推動委員會委員，被業者視為綠營「觀光國師」，卻和妻子歐淑玫經營的網曜公司、新南向旅行社等，承接政府標案，從2016年民進黨執政至今已承接超過2.7億元，「球員兼裁判」引發爭議。

外傳黃正聰是蔡英文總統2016年觀光政策白皮書起草人，對此，總統府發言人張惇涵表示，有關媒體報導，黃把部長「拉群」、團隊4年拿2.7億標案，「觀光國師」變標案新貴一事，經查證，2016年大選各領域國家政策的形成討論，主要會向各相關產業、學界等徵詢研討。

他說，報導中的黃正聰是眾多各界諮詢對象之一，但並非政策白皮書起草人。

(中時 )