高市刑大警方配合警政署發動「全國掃黑及打擊地下錢莊」，1至7日，破獲5個暴力犯罪集團、15個地下錢莊，逮補79人。警方指出，討債手段如毆打、限制行動、潑漆、砸店等，其中更有男性被害人欠錢遭強拍裸照。

林園分局指出，19歲黃姓男子名義上開經紀公司，私下放高利貸暴力討債，有名傳播妹欠債10萬元，黃男撂人毆打被害人及其丈夫，陸續達3個月，今年初押人倒摩鐵，直到友人帶錢還債才肯放人。

警方指出，黃嫌的女友與前男友有感情及金錢瓜葛，竟誘騙前男友到民宅拘禁，用電擊棒、球棒毆打，還強拍裸照，直到被害人妥協簽下5萬本票才獲釋。

另外，以蘇姓男子為首的暴力犯罪集團，前年起在小港以暴力圍事向按摩業者索取「保護費」，若被害人不從就會被砸店、恐嚇，鬧得無法做生意，警方在專案期間拘提蘇嫌等7嫌到案，查扣狼牙棒等犯案工具。

前鎮分局則破獲林姓主嫌所屬地下錢莊，趁被害人急用錢，以日會、周會及月會等互助會方式，抽取高額利息或貸予金錢收取高達每月300％暴利，等被害人無力償還，強押毆打、恐嚇、住家潑漆及控制行動等方式，逼其就範。專案小組逮補林嫌等8人。

(中時 )