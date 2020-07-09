◎備戰三倍券 郵局分流措施搶先看

7月15日起三倍券（紙本）將在全台郵局開賣，交通部長林佳龍今（9）日赴中華郵政視察購買流程。林佳龍也當面向郵政總經理江瑞堂要求，須成立應變小組，要最快時間解決第一線突發問題，確保每家郵局足量供應。

◎國民黨提4大理由 批陳菊不適任監察院長

立法院將審查考監委員人事同意權案，國民黨齊聲表達不支持陳菊擔任監察院長，直指陳菊是民進黨創黨元老，根本不可能超出黨派；其任高雄市府期間，諸多案件被監察院調查；還涉總統府洩密案、私菸案；且其在勞委會時期，推動許多傷害移工人權的政策。

◎確定了！王維中加入中職選秀

確定了！旅外職棒投手王維中今（9）日在代言啤酒活動中，宣布加入中職今年的年度選秀活動，正式放棄出國打球，參加中華職棒的比賽，他希望簽下1張大合約，可以專心在國內球迷面前展現球技。

◎陳立農自認老靈魂 卡關靠自己

陳立農日前推出新專輯《格格不入》，即將在3個月後滿20歲的他，拍攝《ELLE》7月號封面人物，透露去年從高人氣偶像男團《偶像練習生》畢業，跨出單飛的第一步，還因換髮型在微博上向粉絲道歉，年紀輕輕就經歷高密度的人生體驗，他說：「你不能讓全世界的人都喜歡你，只能盡量保持善良。」語氣裡竟帶著望盡千帆的滋味。

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