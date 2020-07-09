高雄24歲陳先生在生日當天，右手臂不慎被機器截斷，所幸把握黃金救援時間，順利接回手臂。（柯宗緯攝）

高市小港醫院收治兩位職災斷臂的工人，順利接回手臂，後續將繼續復健。（柯宗緯攝）

高雄50歲劉先生因職災左臂被扯斷，控訴雇主不聞不問。（柯宗緯攝）

高雄24歲陳姓工人去年生日，在工廠作業右臂不慎被截斷，歷經10小時手術，順利接回。50歲劉先生也因工截斷左手，及氣血胸、骨折，差點送命。兩人在高市小港醫院救治，撿回一命也保住手臂，後續得面臨漫長復健之路。

陳先生在小港工業區上班，剛到職1個多月，就遇上憾事。當時被送往急診，院方先替他清創、上臂骨頭固定、動靜脈神經銜接等，後續進行植皮、小腿神經移植等，才完成接臂手術。

「我算好運了！」陳先生說，不要氣餒，他術後每天復健，半年後手部終於有了知覺，他第一時間向媽媽分享喜悅。陳媽媽說，兒子生日當天原準備拌麵線，未料接獲惡耗，幸好手術順利，恢復情況良好。

劉先生則在工作整隻左手臂被機器扯斷，合併左氣血胸及第5到第10根肋骨骨折及右前臂骨折。他直說，歷經生命交關，感受到奇蹟，但對於雇主不聞不問，難免受挫，但會勇敢繼續復健。

收治兩位工人的小港醫院骨科醫師劉文智指出，斷臂再接必須把握黃金4小時，建立斷肢血液循環、徹底清創，減少組織壞死及感染風險。高醫手外科醫師呂俊寬建議，斷肢務必用生理食鹽水浸溼紗布包裹裝進塑膠袋，外層再用冰塊降溫，才能延長斷肢缺血時間。

(中時 )