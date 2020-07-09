中華郵政公司為順利完成紙本振興三倍券發放任務，並強化發放整備與應變能力，7月9日下午在臺北金南郵局實地演練人潮爆量及動線分流等情境，交通部部長林佳龍並親臨視導。

林佳龍指出，發放振興三倍券是郵政重要任務，演練主要目的在提升各項緊急應變能力，藉由模擬人潮爆量的情境，機動增派人力，以專辦櫃檯或快速窗口等方式，引導顧客分流，充分展現團隊互助支援精神，也期勉中華郵政公司有效整合資源，齊心做好振興三倍券領兌服務。

中華郵政公司表示，各地郵局規模大小不同，除原本郵務、儲匯及壽險主要業務外，7月15日起，加辦發放振興三倍券業務，為避免排隊人潮，將以身分證末碼單、雙號作為分流基準，身分證末碼單號者，可在週一、週三、週五購買，雙號在週二、週四購買，週六則單、雙號均可購買，又每一民眾（含代領）至多可領5份，分流係依代領人的身分證字號末碼為準，領券期間至12月31日止。

領券時，請記得帶健保卡，並繳付1,000元現金，代領人除攜帶委託人的健保卡及1,000元外，應同時出具受託人之身分證明文件，又目前仍在防疫期間，民眾進郵局仍須戴口罩、量額溫。

民眾除可透過振興三倍券官網電子地圖查詢各地郵局票券存量外，為加強便民服務，另於7月18日及7月25日兩個週六在全國1,269間郵局（不含30間位於機關、學校內郵局，當日不對外開放）以全日營業加班方式受理，歡迎民眾善加利用。

(工商 )