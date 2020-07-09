（總統蔡英文承諾將在短期內提出紓困3.0方案。圖／資料照）

總統蔡英文今日出席台灣機械工業同業公會會員代表大會，承諾將在短期內提出紓困3.0方案，政府會跟產業站在一起，也會用行動相挺。

新冠肺炎疫情下，由機械業者組成的台灣口罩國家隊表現亮眼，蔡英文指出，這不是單一廠商能完成的，而是所有夥伴共同投入的結果。超音波業者把關鍵零組件優先提供給口罩機使用。工具機業者自動自發，投入口罩機組裝。還有口罩製造商不眠不休地投入三班制的生產，把日產能從180萬片提升到超過2,000萬片。她要代表所有國人，再次向所有機械業的朋友，獻上最深的感謝。

過去3年來，機械產業產值都突破一兆元，蔡英文認為，這是業者和公會一起努力的成果。自推動「五加二產業創新」以來，智慧機械就是成長最快，也是最有潛力的一個項目。

除了台灣機械工業同業公會理事長柯拔希提出「萬機聯網上雲端」的建議目標，政府也正在推動「智慧機上盒」計畫，預計到2022年，可以達成將近萬台新舊機台聯網，相信會大幅提升中小企業智慧化、數位化的生產能量。

蔡英文重申，政府會持續投入資源，鬆綁法規，協助產業強化體質，為產業打造最豐沛的國際競爭力。在法規部分，去年完成《產業創新條例》的修法，針對智慧機械的投資，提供租稅上的優惠。同時也積極推動「投資台灣三大方案」，協助更多的產業和資金回流，目標就是要把台灣打造成亞洲高階製造及研發中心。

目前已經促成25家機械業回台，也帶動495億元的投資，也有越來越多世界級的國際大廠來台灣增加投資，或進行新的投資案。這些國際級的技術，加上台灣已經相當完善的產業聚落，可以說是強強相加，絕對會全面提升機械業產業實力。

蔡英文指出，即使台灣的業者很努力、技術也持續進步，但因為疫情的關係，外銷訂單還是有所流失。今年2、3月，政府已經編列特別預算，追加1,500億，進行紓困2.0方案，編列薪資補貼和一次性營運資金補貼，除了希望協助勞工穩定就業，也希望給大家多一些支持。

她承諾，國際上疫情仍在延燒，政府很密切討論協助企業度過難關的政策，將會在短期內提出紓困3.0方案，政府絕對會永遠跟產業站在一起，也會用行動來相挺。

(工商 )