全家(5903)6月合併營收為72.97億元，較去年同月成長10.1%，由於7月起進入便利商店通路旺季，暑假出遊國旅熱潮推升整體需求之餘，話題性冰飲杯裝飲料新品、涼感型鮮食將陸續推出，加上三倍券領取兌換商機，預計將可挹注業績成長動能。

受惠於店數、鮮食、端午預購的成長，全家6月合併營收為72.97億元，較去年同月成長10.1%，累計1至6月合併營收為409.02億元，較去年同期成長9.43%。

全家表示，6月店數較去年同月增加7%，鮮食成長近5%，端午預購業績翻倍，皆助攻整體營運向上，此外，5月會員振興活動滿500送200的延續效益，也帶動6月客單價提升。

在消費市場部分，受高溫炎熱影響，輕食一夏需求湧現，鮮食中的沙拉、飯糰表現尤其突出，陸續推出新品的便當、微波主食有7%左右的成長，吐司維持年增10%的佳績，疫情帶動的趨勢商品-復熱即食的冷藏冷凍菜餚，在搭配會員點數活動與啤酒聯促餐搭推薦下，成長力道不減續增。

全家表示，由於7月營運進入便利商店通路旺季，暑假出遊國旅熱潮推升整體需求之餘，話題性冰飲杯裝飲料新品、涼感型鮮食將陸續推出，以及三倍券領取兌換的商機把握，預計將可持續挹注業績成長動能。

(時報資訊)