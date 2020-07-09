金管會主委黃天牧今（9）日親自主持例行記者會，針對大同（2371）股東會改選爭議嚴重違反公司治理行為，黃天牧表示將引以為鑑，積極檢討推動制度面相關改革，以進一步深化公司治理、強化投資人保護。證期局長張振山表示，希望能在3個月內確立改革雛形。

金管會已請證交所等相關單位，就保障投資人權益及強化公司治理等方向，檢討現行法令規章及提出相關制度的強化措施。包括證交所將研議修正規章，增訂「重大違反公司治理原則致生損害股東權益之負責人」，限制不得擔任初次申請上市（IPO）公司負責人。

同時，金管會並請證交所及投保中心近期邀集學者專家召開會議，諮詢各方意見，就制度面及法律面提出興革建議，金管會將積極研議推動。針對規畫方向，證交所總經理簡立忠表示，會先行蒐集國外資料，再邀集學者專家溝通。

簡立忠表示，目前共77家公司自辦股務，將包括研議自辦股務公司每3年進行1次評鑑，影響重大權益時請股務機構代為處理。此外，針對股東會議案電子投票結果，目前僅在股東會當天揭露，將研議是否可提前1天對外公告投票數據。

此外，金管會研議將部分推動措施納入公司治理藍圖3.0，如請集保研議推動自辦股務公司資格審查的管理措施、研議提升電子投票結果的資訊透明度等，以維護股東行動主義，並強化董事會法遵，以保障股東權益。

(時報資訊)