光碟大廠錸德(2349)9日宣布推出WG抗菌光碟系列產品，此次推出的WG抗菌光碟加入特殊有機抗菌劑之抗菌配方，使其具備抗菌的效果，且成效卓越符合嚴謹的JIS Z2801規範，為抗菌防疫進份心力。

新冠肺炎疫情未止，全球人類對於防疫態度的重視已經全然改變，光碟為醫療院所廣泛使用於儲存病例資料的載具，亦常用於傳遞資料、便利性極高的儲存媒體。

錸德積極開發新產品WG抗菌光碟，添加獨家有機抗菌劑之抗菌配方，經由SGS檢測單位，以嚴謹的日本JIS Z2801抗菌檢測規範檢測，有效抑制大腸桿菌及金黃色葡萄球菌，停留於光碟表面，在辦公室頻繁遞送資料之餘，或醫療診間拿取報告的情況下，如能在資料存取的儲存媒介上多一種選擇，對病媒害的防護就多一份保障。

錸德表示，JIS Z2801是日本的測試標準(Japanese Industrial Standards)，抗菌活性值=log(對照組24H後的菌數)-log(樣本組24H後的菌數)，抗菌活性值必須大於2.0以上，才表示測試品具有抗菌效果，而錸德WG抗菌光碟測試結果，獲得優秀抗菌數值。

測試菌種經停留光碟表面24hr後，測試結果抗菌活性值R，大腸桿菌R值為3.33，與金黃色葡萄球菌R值3.28，均優於標準值2.0，表示能有效對抗細菌。

此外，錸德WG抗菌光碟亦取得歐盟RoHS成分檢測合格證書，對人體無害。

錸德WG為高光澤防水可列印光碟系列產品，廣泛銷售於專業醫療院所與專業儲存備份市場使用，而錸德此次推出的WG抗菌光碟加入了特殊有機抗菌劑之抗菌配方，使得大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等常見的細菌，無法於表面長時間停留，而使其具備抗菌的效果，且成效卓越符合嚴謹的JIS Z2801規範。

(時報資訊)