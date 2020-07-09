疫情影響，全球醫療手套需求大增，主要生產醫療拋棄式手套原料NBR丁腈乳膠的永豐餘集團旗下子公司申豐（6582），今年以來營運豐收，第二季營收10.8億元，季增17.6％，更比去年同期成長63.8％，並創下歷史單季新高。

受惠疫情肆虐，全球防疫產品需求大增，申豐今年累計1-6月合併營收19.98億元，年增率36.2％。

除此之外，申豐指出，集團3年前投資新建的6條NBR生產線，新產能在去年底加入投產，年產能從原本12萬噸增加到15萬噸，也因此滿足疫情發生後急速增加的訂單需求。

在全球新冠疫情仍嚴峻下，市場對醫療拋棄式手套需求持續，申豐指出，下游馬來西亞醫療手套客戶廠訂單能見度已經可達年底。

除了營收創高，由於NBR乳膠主要原料、占申豐成本比重高達四成的丁二烯，在今年國際油價回檔價格下跌，產品利差擴大，讓申豐今年的獲利能力提升。

法人估，申豐今年上半年的獲利，會比去年同期增加1成上下。

受惠營收獲利成長，申豐9日股價收漲停133元，已創2017年6月上市以來新高。

(工商 )