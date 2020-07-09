漢來美食（1268）旗下新品牌「安那居-活力精燉雞湯」，全台首家分店進駐中友百貨C棟2樓，7月正式營運！如同品牌命名取其英文諧音「ENERGY」，正向、積極、活力充沛是「安那居」正字標記，客層鎖定熱愛運動健身的年輕族群，活潑明亮的用餐環境，店外裝置酷炫沙包擂台區，直擊年輕世代網美拍照打卡需求。

漢來美食看準中友百貨緊鄰一中商圈，以年輕族群為主力客層，「安那居」在產品設定上，特別規劃平價個人雞湯鍋，不僅推出10幾種不同口味小火慢熬濃醇鮮雞湯，且依照顧客不同的喜好，還有不同口感雞肉，例如烏骨雞與傳統土雞可加價選擇，搭配主廚特選小菜及各式炸物，一個人可以吃得滿足，也適合三五好友一起共享，平均客單價約在350元。

漢來美食品牌長羅嶸表示，台灣人特愛吃鍋，天氣再熱，各種熱湯、火鍋類餐食還是深受國人青睞，特別推薦「三寶麻油雞鍋」、「何首烏嫩雞鍋」、「強身黃金蜆雞鍋」、「金銀蒜雞鍋」及「活力招牌嫩雞鍋」等安那居「新5G」精選必嚐湯品。

羅嶸強調，每款雞湯均嚴選具HACCP驗證、通過CAS標章的鮮雞，而且都是挑選肉質Q彈雞腿肉部位，其他如麻油、蒜頭、剝皮辣椒和黃金蜆等，也都選用來自北港、雲林、花蓮等上選產地，食材品質秉持漢來美食一貫嚴選標準，堅持五星級頂級美味。

其中，「三寶麻油雞鍋」與「何首烏嫩雞鍋」專為愛美女性量身打造，強調養氣補血；「三寶麻油雞鍋」精選北港百年老店生產的特級黑麻油與老薑片爆香，加入中藥特調湯底以及炸得酥香的「麻油炸蛋」入鍋熬煮，起鍋後加入米酒，提出雞湯酒香，撲鼻而來的濃郁麻油香，值得細細品味。

此外，還有「粵式胡椒豬肚雞鍋」、「泰式薑黃豆腐雞鍋」、「剝皮辣椒雞鍋」、「山藥牛奶雞鍋」、「苦瓜筍絲雞鍋」、「金黃玉米雞鍋」及「蛤蜊絲瓜雞鍋」等人氣湯品可供挑選。

「安那居」不僅湯品出挑，漢來美食副總吳若寧表示，小菜、炸物、甜點、飲品等也是人氣小吃，包括紫蔥陳醋拌花生、哇沙米章魚沙拉、油醋干絲、蜜汁奇力魚、蝦味松露薯條、寶寶雞米花、紫蘇唐揚蝦等炸物；還有有機黑糖提拉米蘇、法式鐵鍋冰淇淋煎餅和手工五味奶酪等西式甜點！吃完熱騰騰甘醇雞湯，還可來杯季節限定芒果微蘇打，或是仲夏手摘紅茶、青心烏龍解膩！

「安那居」即日起7/9試營運期間，推出入店點用套餐贈限量冷泡飲及生肖屬「雞」享限定鍋品5折等優惠；7/10開幕當天前50名身著橘或黑色運動服民眾，持號碼牌於餐廳門口排隊者，享金銀蒜雞鍋或剝皮辣椒雞鍋豪華套餐99元嚐鮮價。

(工商 )