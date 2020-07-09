新北市1名張姓男子（38歲）日前騎車載著1名張姓通緝犯（28歲），行經永和區一處路口時遭警方攔查，期間，張姓通緝犯企圖逃逸，隨即被警方壓制，警方在他們車內起出使用過後的安非他命吸食器，當下張姓通緝犯坦承吸毒，但今（9）日騎車的張男竟將整起過程PO上網路，反指警方違法搜索，意圖找網友討拍，不過在畫面曝光後，張男被狠狠打臉。
警方調查，張男日前下班載著因毒品、傷害案件遭通緝的張男，2人行經永和區中山路與永和路口時遭警方攔查，豈料，後座張嫌竟謊報身分後立即逃逸，隨即遭警方壓制。
警方隨即搜索機車置物廂，竟發現使用過的安非他命吸食器，騎車的張男當場坦承吸食，還供出吸食器為後座張嫌提供，毒品則是在網路聊天室內購買。而事後，騎車的張男竟在臉書上發文，指稱自己遭到違法搜索，如今畫面曝光，張男卻遭自己打臉。
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(中時電子報)
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