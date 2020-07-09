過去曾獨家取得《甄嬛傳》、《羋月傳》的網路播出版權，獲得超高收視流量而成為業界霸主的樂視網，近年爆發財務危機，上市10年後被深圳證券交易所勒令退市，最慘的則是持股多年的許多大陸明星，包含在《琅琊榜》飾演霓凰郡主的劉濤損失6000萬元人民幣，約新台幣2.5億元，鄧超和孫儷這對明星夫婦共損失5000萬元人民幣，約新台幣2.1億元，其他人包括孫紅雷、賈乃亮、黃曉明、倪妮和秦嵐等人也有大筆出資，如今只能「放水流」。

孫儷2015年主演的《羋月傳》，當時被大陸網路影音平台樂視網獨家買斷，獲得超高收視流量，被外界看好是業界霸主。孫儷和老公鄧當時砸下台幣2.1億投資持股，沒想到事隔5年，樂視網日前被勒令下市。

除了鄧超、孫儷付出慘重損失外，孫紅雷也賠了約新台幣8500萬元，賈乃亮損約新台幣4200萬元，黃曉明、倪妮、秦嵐和李晨也各自投資新台幣2100萬元，至於知名導演張藝謀也投資約新台幣886萬元台幣，許多大陸演藝圈名人都有出資持股，如今卻幾乎血本無歸！

根據《路透社》報導，樂視創辦人賈躍亭2004年創辦的明星企業，早年通過轉讓和出售版權賺得第一桶金，但後來他以「野蠻式擴張」，讓樂視爆發嚴重財務危機，賈躍亭更是在2017年滯留美國，樂視因此被深圳證券交易所勒令退市。他的前妻甘薇則因不履行貸款高達人民幣5.3億元，約新台幣23.85億元的還款義務，8日已被上海法院限制出境，目前樂視網確定在20日會退市。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)