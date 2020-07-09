陳偉殷雖然遭到水手隊釋出，不過仍積極尋找旅外機會，先前中職會長吳志揚公開宣布將會與陳偉殷餐敘，了解對方是否有意效力中職的意願，不過之後因故取消，吳志揚今日則在媒體茶敘中透露，會再與陳偉殷另約時間餐敘，相信他仍大有可為，若想回台發展都隨時歡迎。

旅美好手陳偉殷被釋出後仍在找下一個機會，中職會長吳志揚原本有意與陳偉殷餐敘，並了解是否有機會將他留在台灣，不過由於日前媒體錯誤報導讓他不滿，還在臉書以中、英文雙語言表達目前仍在尋找國外機會，等於婉拒中職邀約，隨後聯盟公布雙方擇日再談。

吳志揚在茶敘中說，這原本是單純會長幫球團、球迷了解陳偉殷想法後再如實報告，不過可能因為「大家太愛他」而造成他的困擾，大家報導太密集，陳偉殷也了解會長用意，因為擔心造成他發展上的誤會，才在臉書發文「降溫」。

與陳偉殷的餐敘會另約時間，吳志揚說身為會長關心所有台灣球員是正常的，過去曾到過美國找王建民，到日本也會看陽岱鋼、郭俊麟、陳冠宇等球員，也表達關心。此外陳偉殷對於中職的發展也有心得與意見，將會在餐敘中和他好好聊聊

吳志揚說，「台灣是他的家鄉，將來也許有機會回來發展，但現在仍想拚搏，以他現在身手和年紀、狀況，我個人認為還大有可為，無論他何時想回台發展，我們都很歡迎。」

(中時 )