為搶食600億三倍券大餅，農委會今天宣布推出每張250元的農遊券，共發放500萬張，經費達12.5億，民眾即日起可至農業易遊網登記抽獎，最快15日就可至農漁會、休閒農場等地使用。

農委會今召開記者會宣布農遊券的發放與領取規則，同時鼓勵民眾搭配三倍券一同使用，主委陳吉仲說，使用範圍包含希望廣場、花博市集、各地農夫市集、農漁會超市、農產品直銷站、休閒農場、休閒農業區、田媽媽班、農村社區、觀光漁港、娛樂漁船、森林遊樂區店家等。

為鼓勵民眾持三倍券至農村或進行農業相關消費，陳吉仲表示，這次特別推出三波加碼活動刺激農業經濟，第一波：只要民眾至農業場域購買限定優惠商品每滿1500元即可額外獲得農遊券一張，第二波：使用農遊券消費可參加抽獎，第三波：至部分合作業者使用，可享滿千送百優惠。

為方便民眾做使用，陳吉仲說，這次特別推出「到農村買一車」、「到農村玩一天」、「到農村吃一餐」、「到農村住一晚」、「到森林深呼吸」等5大主題商品，優惠最高達56折，估計透過農遊券措施，可望帶動農業旅遊50億元產值，若再加上三倍券，則可幫整體農業帶來超過200億元的產值。

為將三倍券留在農業做使用，農委會這次也請農漁會規劃三倍券的兌付事宜，陳吉仲更加碼宣布，只要農漁會收取的三倍券越多，補助也越多，農委會將依農漁會收到三倍券總額的10％進行補助，「若收到1億元的三倍券，農委會就會發放1000萬的補助。」

至於詳細領取方式，輔導處科長楊欣佳說，持有身分證或居留證的民眾今起上農業易遊網的農遊券專區即可進行登記，14日、19日會分別抽籤出得獎民眾，抽中者將會收到通知簡訊，民眾自領券起可在60天內做使用，但不找零僅供一次性抵用，此外，為讓民眾外出遊玩，也規定要跨越鄉鎮市區才能使用。

(中時 )