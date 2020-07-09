台大雲林分院神經內外科合作做出精確診斷，加上儀器輔助，以精密的手術成功治療顏面痙攣患者，3年來有4例。（周麗蘭攝）

台大雲林分院結合神經內科、外科組成「功能性神經外科」團隊，3年來以微創開顱手術成功治療4名顏面痙攣患者，使臉部抖動的人生畫下句點。

神經內科醫師蔡志宏表示，顏面痙攣從眼角跳動到半邊臉頰抽動都會有，有些患者發作時表情會猙獰，自覺生不如死，有一名從商的患者談生意時，眼睛跳到睜不開、流淚，自己尷尬，對方也受驚嚇。

蔡志宏說，引起半臉顏面痙攣的鑑別診斷很重要，治標可透過服用鬆弛劑、鎮定劑、抗癲癇劑、打肉毒桿菌素，若要治本就轉介外科，做開顱手術治療。

神經外科醫師陳以幸表示，半臉痙攣初期會眨眼次數增加，惡化時一邊臉部肌肉不自主收縮，眼睛緊閉、嘴角抖動、臉部皺縮，若腦部磁振共振檢查發現血管壓迫顏面神經，可在耳後進行開顱微創手術，隔離血管和神經。

陳以幸說，有人會問眼睛跳就要開腦嗎？通常是內科藥物、針劑治療無效，患者才願接受手術，搭配術中監測儀器，治癒率高達90％到95％，復發機率很低，3年來有4名患者在該院透過手術一勞永逸，三叉神經痛的患者也可如此治療。

副院長劉宏輝表示，顏面痙攣不會致命，但影響生活甚鉅，台大雲林分院神經內外科合作做出精確診斷，加上儀器輔助，以精密的手術成功治療顏面痙攣患者，出發點是照顧病人的生活品質，在台灣很不容易。

(中時 )