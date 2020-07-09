T3BA六都百萬爭霸賽將於11、12日在台中市府前廣場點燃戰火，此次系列賽將從台中作為起點，依序在台中、桃園、新北、台南、高雄以及台北6地進行巡迴賽事。此賽事共分U16、U19及爭霸組，其中爭霸組將由6地冠亞軍在8月16日台北進行總決賽，冠軍獎金高達30萬元，總獎金近百萬。

中州科大將由白薩、沙鹿、蘇格爾與吳鈺堂組成中州A隊，上個學年度中州科大憑藉這些蒙古外援拿下隊史最佳的季軍，這次T3BA 3X3六都爭霸賽也特地邀請他們擔任主角拍攝形象短片，希望所有球員都能感受到他們的精神，以黑馬之姿面對更強、更高層級的挑戰。

台中市代表隊則由曾柏喻、盧峻翔、盧哲毅、翁嘉鴻、蘇士軒代表出賽，而台中當地知名的社會組球隊紘亞實業陣中則擁有陳柏邑、駱俊銓、柴瑋、劉衍謙等名將。三分球大賽將有謝亞軒、朱雲豪等人出賽，灌籃大賽則由石博恩、劉駿霆等健行科大球員出賽。

本賽事由中華民國三人籃球發展協會、T3BA 3X3職業籃球聯盟主辦，指導單位為台中市政府，台中市籃委會、台中市副議長顏莉敏服務處及台中市議員黃馨慧服務處協助辦理。除了比賽內容精彩可期，現場更設有遊戲、運動用品與餐飲攤位，增添此次賽事的娛樂性。

(中時 )