男女因相愛不被祝福進而共同私逃很正常，但在伊朗這是不被允許的。1名13歲少女愛上了1名熟男，2人因不被祝福，決定偷跑家鄉外地共同伴老終身，不料此名少女仍被親爸抓回家中後，竟趁著少女熟睡之餘持刀砍死她，理由竟是因為榮譽進而處決自家女兒。

在伊朗法律中，明文規定女子13歲就是成年。因此少女為了追求愛情，進而愛上1位熟男，2人還決定要長相廝守，然而此段婚姻不被家人認同，2人決定共同偷跑到遠離現居地。雙方家屬驚覺人怎麼不見了！趕緊報警處理，警方經多天的搜索尋獲2人，雖然男方曾大力哀求員警不要將他們送回家，因為他擔心少女將會面臨家人的「榮譽處決」，會有失去生命的危險。

少女回家後果真發生慘劇，他的親爸爸趁著少女熟睡時，持利刃刺向睡夢中的少女，導致少女當場慘死在自己的床上，事後他自行走向警察局裡自首。根據伊朗的法律明文規定，只要以監護人身份進行榮譽處決而慘殺致親，是可以不用遭到死刑處治，甚至還可以被視做為為民除害，當地政府立即著手針對榮譽處決擬出相關應對的方法。

(中時電子報)