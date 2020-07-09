吃喝玩樂盡在義大，今年暑假最好玩、最好買，義大都幫民眾準備好了!義大遊樂世界即日起～8/31（一）配合觀光局安心旅遊國旅補助方案，學生族群的青春獨享，19歲以下不限次數免費暢玩樂園；今年恰逢義大遊樂世界邁入10週年，特別回饋大人購票優惠價只要580元，再加贈好禮4選1，魔術秀當日觀賞券、150元商品餐飲當日折價券、金色三麥霜淇淋兌換券及國賓影城電影票任民眾挑選（數量有限，兌完為止）。

近日體感溫度飆高，對抗南臺灣豔陽密技就是快來每年必玩的水戰遊行!今年暑假推出全新主題「水Young卡樂瘋」，各種水花齊發，酷涼一夏，歡迎大、小朋友準備好水槍與表演舞者冰涼激戰，來場透心涼的濕身大作戰，一起狂歡嗨翻天！還有2020年國際級魔術秀在高雄義大皇家劇院即將在暑假強勢回歸！義大皇家劇院耗資十億打造全台唯一媲美國家級劇院的專業表演場地，共有1,800席觀眾席，獨家邀請到神乎奇技、超高人氣大型幻術明星吳冠達，帶來不容錯過的跨世紀「魔境」旅程，於7/15（三）～8/30（日）隆重鉅獻！不僅如此，義大遊樂世界在今年暑假投入鉅資升級全新的體感設施「4D身歷奇境：唐基的奇幻歷險」，將於7/10（五）重磅登場！全新的故事打造視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動等五感體驗，遊客可以在宛如實境的虛擬空間中交錯穿梭，有如身歷其境，在體驗的過程中，搭配多種特效輪番展演，完全沉浸於故事情境中，邀請民眾坐上特製六軸平台座椅，來一場震撼、刺激的娛樂新體驗。

振興三倍券怎麼用最划算？來義大就對了！義大世界購物廣場要把優惠發揮到極限，7/15（三）起祭出超高額回饋振興方案，讓振興券不只放大三倍！當日只要消費滿3,000元就可以兌換10,000元現金抵用券（每人限領乙本，數量有限，兌完為止），並攜手聯合義大世界兩家飯店，包括義大皇家酒店與義大天悅飯店，提供總價值4,000元的現金抵用券，不僅可用於飯店客房的升等，也能在五星級飯店主題餐廳消費滿額時使用，或是在皇家E Spa滿1,500元課程均能抵用，就是要讓你一路花到手軟，幫荷包補血快把握這一次。

此外，7/10（五）～8/31（一）義大世界購物廣場「Magic奇幻購物季」驚奇開跑，當日累積消費滿3,000元，即可參加抽「十萬購物金瘋狂抽」活動，最大獎送你義大世界10萬元現金禮券。

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