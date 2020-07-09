彰化銀行公布，6月合併稅前盈餘4.87億元，累計今年前6月的合併稅前盈餘52.17億元，累計今年前6月的合併稅前每股盈餘（EPS）0.50元，累計今年前6月的合併稅後盈餘42.46億元，累計今年前6月的合併稅後每股盈餘（EPS）0.41元。

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