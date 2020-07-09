受惠絲束市場需求大增，材料-KY（4763）6月營收2.1億元，月增15.75％，年成長13.99％，改寫次高紀錄；7月起進入旺季時點，搭配新產貢獻，下半年營收加速躍進。此外，伴隨出貨拉抬，泓瀚（4741）、南寶6月營收也推進至2,474.5萬元、11.66億元，月增59％、15.86％。

材料-KY受惠新單、新產加持，連4季毛利率站穩3成以上，首季獲利年增81.13％，創新高，EPS 2.5 元。上半年營收10.68億元，年增6.03％；其中，絲束來自中國新客戶中煙密集提貨2,000噸，在5～8月入帳，挹注營收動能逐步攀升。

材料-KY絲束與醋片產能在第2、3季開出，其中，絲束將增加1,000噸，第2季投產；醋片增加5,000噸產能，第3季投產，總產能達2.5萬噸。下半年塑料級產品進入銷售旺季，今年蓄勢更上層樓。

材料-KY向上游關鍵原物料的自主生產邁進，投資的山東棗莊年產6萬醋酐廠，預計近期內動工，施工期約6個月，預計2021年首季投產，除可滿足目前年3.5萬噸需求，也可外賣。

南寶生產基地包含兩岸、越南、印尼、澳洲、馬來西亞等國，合計產能30萬噸。第一季毛利率27.67％，淨利2.35億元，年增55.43％，EPS 1.95元。大陸經濟陸續解封、重啟，有助營運走堅。

南寶以碳纖維為重點發展產品線，應用自行車座墊產品已出貨，並啟動大陸淮安淮昆台資產業園投資布局碳纖維產業鏈，進軍新能源車等領域，生產可熱塑、可熱固的碳纖維異形零配件，預計年底投產。

(工商 )