園區內有適合不同年齡層的戲水遊戲設施。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

時序來到炎熱夏季，暑假也將開始，佔地18公頃的花蓮知卡宣綠森林公園，縣府今年再度規劃夏日戲水主題園區，本月18日起開放民眾免費戲水，今年還多了森林市集，邀小農擺攤與DIY體驗，適合親子同樂。

知卡宣綠森林親水公園自推出後，多年來深受喜愛，花蓮縣府為了在暑假提供親子安全玩水好去處，持續努力打造優質的戲水休憩環境，規劃多項親水設施，包含造浪池、漂漂河、兒童池、雨林池、幼幼池、迴轉滑水道及等多項互動式遊樂設施，每樣設施都免費開放。

縣府農業處說，今年推出的森林市集，蒐羅各式特色餐飲店家與在地的主題餐車，週末更邀請花蓮休閒農業區及農村DIY體驗，協助在地農業行銷，而這次森林市集最不同的地方是為響應環保，不提供一次性餐具及盛裝容器，須請民眾自備餐具，愛護地球，現場也備有置物處及水源供民眾使用。

因應新冠肺炎疫情，雖然目前台灣控制得宜，仍不能懈怠，提醒民眾進入園區須配合測量體溫，保持社交距離，確保大家都能安心享受夏天戲水的樂趣。另請記得要自備泳衣、泳帽。

知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園開放時間：上午9點半至中午12點及下午1點半至5點半（中午休息1個半小時，進行水池清潔維護)，開放日期：7月18至8月30日(每週一休園)。

(中時 )