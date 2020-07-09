公運處主秘楊欽文說，該名乘客主要搭乘捷運，也轉搭公車，「看起來像漫無目的坐車，不像洽公」。（本報系資料照／賴彥竹攝）

北捷「1280月票」上路逾2年，台北市長柯文哲近日展開檢討，發現有人利用坐到1萬元，直呼究竟「何方神聖」？下達調查旅客軌跡指示。不過今（9日）台北公運處指出，經調查發現月票「破萬元」乘客均為同一人，基本上就是搭乘公車捷運亂跑，沒有違規。「人渣文本」周偉航對此表示：果然是這種人！且這種人還不少。

柯文哲近日檢討北捷1280月票發現有人月搭乘費「破萬」，懷疑有人利用捷運做快遞，下令調查月花費超過3000元的軌跡、時間。經公運處調查發現，破萬元的乘客不只一人！其中一名旅客月搭乘接近1000次。但因軌跡、時間序皆是連續，判定為同一人使用，並未違返月票使用規定

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公運處主秘楊欽文說，該名乘客主要搭乘捷運，也轉搭公車，搭車的路線很散，與通勤族的固定路線及態樣很不同，幾乎是全大台北每天到處跑，「看起來像漫無目的坐車，不像洽公」。對此，輔大哲學助理教授「人渣文本」周偉航表示，「跟我在節目說得一樣！就是在捷運公車漫無目的亂轉。」

周偉航指出，這種人其實不少，「只要有pass型的票，他們就整天搭車發呆上上下下進進出出的。古早時期就是搭公車，現在有1280月票就混搭。」他表示，這種人基本上無害，所以運輸業的基層通常都不會管這種人，公車司機也都知道，「他們某天沒出現，還會想說是不是出事了。」

(中時電子報)