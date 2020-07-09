想致富無罪，但為了發橫財痛下殺手，就要當心冤魂索命！資深媒體人林裕豐日前在節目透露，一起發生在南京東路高級住宅的靈異命案，一名少婦被人刺頸3刀陳屍床上，枕頭上留下大大的「陳」字，想不到一通來電，顯示頭像竟是那名死者少婦的臉，警方雖然嚇壞，卻也成功助警成功破案。

少婦被殺害時，警方憑藉留在枕頭上的血書判斷，犯案兇嫌應是少婦的前男友，懷疑這是一起情殺案，認為陳姓男子不滿少婦提分手便將她殺害，少婦用最後一絲力氣留下線索，就在警方收押陳男時，其中一名刑警卻接到一通未顯示號碼的來電，但頭像竟是那名死去的少婦，嚇的刑警當場跌坐在地。

詭異來電讓警方重新調查，原來那名少婦有兩支手機，警方調閱通聯記錄發現，有一名黃姓中醫師在案發當天，不但和少婦頻繁通話，更被監視器拍下進出少婦住所，於是傳喚中醫師，根據警方回憶，當時他矢口否認，審訊20分鐘後，再度因為一通電話出現轉機。

原來打電話來的又是該名少婦，於是警方將計就計向中醫師說「你要是沒做虧心事就接！」看到少婦頭像，中醫師嚇得冷汗直流，因此將案發過程全盤托出，中醫師向少婦借500萬卻無力償還，心懷怨恨將她殺害，少婦頸部遭猛砍3刀，兇狠手法連檢察官也搖頭嘆泯滅天良，最後依殺人罪起訴中醫師。

(中時電子報)