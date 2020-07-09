台北市長柯文哲日前批評三倍券沒有振興效果，但又宣布加碼綁敬老、學生卡，台北市議員吳沛憶質疑，北市府只是為了幫悠遊卡公司衝業績。

吳沛憶在臉書發文表示，最近基層開里鄰工作會報，對於市長說的老人加碼一定要綁定悠遊卡，被大家罵翻天，因為65歲以上的加碼1千元，原來是悠遊卡儲值金，很多長輩的敬老卡都只有數百元額度，他們必須自己掏錢把卡片儲值滿三千，把三千用悠遊卡消費掉，再憑卡儲值三千，而且選擇這個方案就不能領實體振興券。

吳沛憶指出，悠遊卡公司被批評去年營收比2015年減少一億多，柯市長在議會承諾，今年業績沒達標，董事長就下台。對於記者問到北市振興加碼為何挑敬老卡和學生卡，柯市長直說因為是台北市數位基礎建設的政策，吳沛憶則翻譯為「衝悠遊卡業績」，質疑既然是為了數位政策，為什麼能使用災害準備金和中央補助給市府的托育預算？根本是以振興之名，來拯救悠遊卡公司業績。

(中時電子報)